Sieben Kilo Heroin soll der Wiener geschmuggelt haben (Symbolbild) © APA/Gert Eggenberger

Die Polizei hat am Montag in Kärnten einen Suchtberater aus Wien als Drogenkurier festgenommen. Laut Polizei vom Dienstag hatte der Mann mehrere Kilogramm Heroin aus Slowenien nach Kärnten geschmuggelt. Am Dienstag wurde auch bekannt, dass die Polizei bereits im Vorjahr zwei Drogenringe ausgehoben hatte, die mit 22 Kilogramm Heroin im Wert von 1,3 Millionen Euro gehandelt hatten.