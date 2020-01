Nach verheerendem Brand in Ebriach ist ein Paar mit einem Schlag obdachlos. Das jahrhundertealte Haus muss abgerissen werden, das Paar möchte aber weiterhin am Hof leben. Ein Lokalaugenschein.

Der Hof vulgo „Furjan“ in Ebriach ist nur mehr eine Brandruine, am Freitag fand eine emotionale Besichtigung durch die Familie statt. Links am Bild: Sohn Denis © Zdravko Haderlap

Einen Tag nach dem verheerendem Brand am Bergbauernhof „Furjan“ in Ebriach bei Bad Eisenkappel zeigt sich beim Lokalaugenschein der Kleinen Zeitung das Gehöft, als einer der ältesten in den östlichen Karawanken, trostlos. Verschmorte und halbverbrannte Balken an zwei Häusern ragen neben den zurückgeblieben Rauchfangtürmen gespenstisch in den Himmel oder liegen weit verstreut im Hofgelände herum. Aus den ein- und durchgebrochenen Decken im Wohnhaus tropft immer noch das Löschwasser. Da, wo einmal Küche und Wohnräume waren, stehen Wasserlacken, inmitten durch Hitze aufgequollenen Mobiliar.

Während sich die Brandermittler der Polizei auf den Spuren der Brandursache im 600 bis 800 Jahre altem Haus durchkämpfen, in dem Werkstätten und Lagerräume untergebracht waren, betrachtet die Bäuerin, immer noch nach Sprache ringend, aus einiger Distanz, im Auto sitzend das Geschehen.