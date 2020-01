Im Zuge der Generalversammlung zog der Radclub ARBÖ Griffen als drittbester Verein in der Nachwuchsgesamtwertung eine positive Bilanz. Gefeiert wurde auch das 30-Jahr-Jubiläum.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erfolgreiches RC-Nachwuchsteam © Radclub

Der Radclub ARBÖ Griffen wurde 2019 österreichweit drittbester Verein in der Mtb-Nachwuchsgesamtwertung. "Beim Austrian Youngsters Cup 2019 haben unsere Mountainbiker von insgesamt 125 Vereinen aus dem In- und Ausland in den Altersklassen bis U17 sehr erfolgreich teilgenommen", sagt Obmann Franz Truschner.