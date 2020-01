Kleine Zeitung +

Völkermarkt Diese drei Bürgermeister treten 2021 nicht mehr an

Blaschitz in Völkermarkt übergibt vorzeitig Amt an Vize Lakounigg. Visotschnig hört nach vierter Amtsperiode in Neuhaus auf. Wedenig wird in Eberndorf nicht mehr zur Wahl antreten.