Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Johann Wutte, Rosi und Kerstin Pirker als Kinder im „Ante Pante“-Kindergarten © Privat

„Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“, lautet eine bekannte Redewendung. So tritt bei der diesjährigen Faschingssitzung „Žužu – Penk Penk“ der Bad Eisenkappler Faschingsnarren die junge Generation in die Fußstapfen ihrer „Eltern-Narren“ - als exzellente Kenner undurchsichtiger Familienbiografien - um auf freche Art mit ihnen abzurechnen. Da tut die folgende Erleichterung gut, wenn zwei Filmcineasten pantomimisch in Form von „Stille Post“ ihre testosterongesteuerte Liebesanbahnung bekunden und das über die Köpfe der in Mitleidenschaft gezogenen Kinobesucher.