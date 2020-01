Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Durch Brand ist Familie Obdachlos © Georg Bachhiesl

Ein abgelegener Hof in Ebriach brannte Donnerstagfrüh aus noch unbekannter Ursache lichterloh. Der Einsatz für die rund 100 Feuerwehrleute gestaltete sich sehr schwierig. Der abgelegene Hof liegt in 800 Meter Seehöhe, es musste eine meterlange Wasserleitung gezogen werden. Der alte Hof ist vollständig abgebrannt, beim Wohnhaus entstand ein so schwerer Schaden, dass dieses nicht mehr bewohnbar ist. "Das Wohnhaus wird wohl abgerissen werden müssen", sagte Bürgermeister Franz Josef Smrtnik zur Kleinen Zeitung. Die Gemeinde hat der Familie Wohnungen angeboten, wo sie kurzfristig unterkommen können.

Als Soforthilfe richtete Bürgermeister Smrtnik ein Spendenkonto ein.