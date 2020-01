Neuer Amtsarzt Martin Pirz ist neuer Chef im Gesundheitsamt Völkermarkt

Mit 1. Jänner trat der neue Amtsarzt der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt, Martin Pirz, seinen Dienst offiziell an.

Bezirkshauptmann Gert Klösch (links) heißt den neuen Amtsarzt Martin Pirz in der Bezirkshauptmannschaft offiziell willkommen © Privat

Das Gesundheitsamt in der Bezirkshauptmannschaft (BH) Völkermarkt hat mit Martin Pirz (43) seit Jahresbeginn offiziell eine neuen Leiter. Der Eberndorfer, der Bezirksstellenleiter und Landesvizepräsident des Roten Kreuzes ist, war zuletzt als Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit tätig.