© Fotolia/Romolo Tavani

Der Start der Neuregelung der Wochenend- und Feiertagsdienste für die niedergelassenen Ärzte zu Jahresbeginn (siehe Hintergrund) ging vor allem in Oberkärnten etwas holprig vonstatten. Aufgrund der nunmehr freiwilligen Besetzung der Dienste zeigten sich in mehreren Ärztesprengeln in den Dienstplänen noch Lücken, was am ersten langen Wochenende dieses Jahres bei etlichen Patienten für Irritation sorgte.