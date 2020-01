Seit 5.30 Uhr steht in Ebriach in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach ein abgelegener Hof in Flammen. Das Ehepaar, das den Hof bewirtschaftet, konnte sich retten. Ausgebrochen ist das Feuer im Nebengebäude.

Acht Feuerwehren der Umgebung waren seit den Morgenstunden im Einsatz © Georg Bachhiesl

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags ist bei einem abgelegenen Hof in Ebriach in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach ein Brand ausgebrochen. Gegen 5.30 Uhr wurde Alarm gegeben. Sechs Feuerwehren eilten noch in der Dunkelheit zum Ort des Geschehens. Wie sich herausstellte, war das Feuer in einem Nebengebäude des Hofes ausgebrochen, hatte dann aber auf das Wohnhaus übergegriffen. Verschont geblieben ist der Stall und die Tiere.