Elisabeth Isak leitet jetzt die Onkologische Rehabilitation im Humanomed Zentrum Althofen © (c) Gert Köstinger

Seit 1. Jänner liegt die Leitung der Onkologischen Rehabilitation im Humanomed Zentrum Althofen in weiblicher Hand: Die 58-jährige Internistin Elisabeth Isak übernahm diese Funktion von Primarius Dietmar Geissler, der diese Station aufgebaut und bisher gleitet hat. Elisabeth Isaks Leben bestimmt ihr Beruf. Ein Beruf, der Berufung ist. „Mir ist es ein besonderes Anliegen, neben der Betreuung in persönlichen Gesprächen mit Patienten und Angehörigen auch die Ängste und Sorgen in die Behandlung einzubinden“, sagt sie, „das findet auf einer anderen Ebene statt.“