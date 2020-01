Kleine Zeitung +

Unfall beim Holzschlägern 61-Jähriger tot im Wald aufgefunden

Am Rechberg in Eisenkappel kam es am Donnerstag zu einem tragischen Unglück: Ein Mann war nicht von Forstarbeiten heim gekehrt, sein Sohn schlug Alarm. Der 61-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden.