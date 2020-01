In Wolfsberg eröffnet nächste Woche ein Kost-Nix-Laden. Jener in Gallizien läuft seit drei Jahren. Mehr als 150 Personen tauschen dort regelmäßig waren.

13 Freiwillige helfen im Kost-Nix-Laden in Gallizien mit © Privat

Ein Laden ohne Geld? Wie kann das funktionieren? „Sehr gut. Letzten Samstag besuchten uns 150 Leute“, sagt Sonja Krassnig (ÖVP), Vizebürgermeisterin in Gallizien. Krassnig hat mit Katherine Zablatnik Ende 2016 den Kost-Nix-Laden in der leer stehenden Volksschule in Möchling ins Leben gerufen. 13 Freiwillige helfen mit, damit der Laden rund läuft.