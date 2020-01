Facebook

Weiße Pisten, blauer Himmel - am heutigen Donnerstag zeigt sich die Petzen von ihrer schönsten Seite © Webcam/Petzen

Aufgrund des warmen Dezembers konnten die Lifte auf der Petzen in dieser Wintersaison erst am Stefanitag in Betrieb gehen. Bis Samstag sind Übungslift, Stollenlift, Siebenhüttenlift und die Kabinenbahn bei ermäßigtem Eintritt (27 Euro für Erwachsene, 15 Euro für Jugendliche und Studenten) geöffnet. Ab Samstag sollen die Talabfahrt und voraussichtlich der Quellenlift öffnen.