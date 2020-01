Facebook

Von links: Karlheinz Fessl, Caroline Wainaina (ehrenamtliche Mitarbeiterin) und Hanzej Rosenzopf © KK/Iniciativ Angola

Seit vielen Jahren unterstützt der Verein Iniciativ Angola mit dem engagierten Leiter Hanzej Rosenzopf Entwicklungsprojekte in den Entwicklungsländern. Im afrikanischen Angola greift der Verein mit Spenden den dort tätigen Don-Bosco-Schwestern unter die Arme und vermittelt auch immer wieder Volontäre aus Kärnten, die eine Zeit lang den Alltag der Missionarinnen teilen. Ebenfalls seit etlichen Jahren eröffnet ein Wandkalender durch die Fotos des Klagenfurters Karlheinz Fessl Einblicke in das kontrastvolle Leben des Landes und dokumentiert die Herausforderungen, mit denen die Schwestern konfrontiert sind. Fessl hat auch die Texte verfasst.

Kalender erwerben Iniciativ Angola. Erhältlich unter office@angola.at, in den Buchhandlungen Hermagoras und Haček in Klagenfurt, beim Referat für Mission in Klagenfurt, Tarviserstraße 30 und im Pfarrhof St. Primus.

Bauernkalender. Erhältlich bei Hermagoras und Haček sowie bei den Posojilnica Banken.

Präsentation des Bauernkalenders in Tainach Foto © KK/Privat

Im Bildungshaus Sodalitas in Tainach wurde unlängst der Kalender der Bäuerlichen Bildungsgemeinschaft Südkärnten mit ihrer Obfraupräsentiert, der heuer seine 13. Auflage erlebt. Der Jahresweiser widmet sich 2020 bäuerlichen Familien im Südkärntner Raum und bildet diese in Farb- und Schwarz-Weiß-Fotos ab.Die ausführlichen Texte, die das Leben und Wirken der dargestellten Bauernfamilien beschreiben, stammen aus der Feder von, währendbereits zum achten Mal in die Rolle des Designers geschlüpft ist. Der Bauernkalender ist in deutscher und slowenischer Sprache gehalten.