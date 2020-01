Facebook

Martin Kušej, Stanko Sadjak, Albert Krajger und Franz Opetnik (von links) © KK/Privat

Meist sind es Kinder, die als Sternsinger die Weihnachtsbotschaft und den Segen für das neue Jahr in die Häuser und Wohnungen bringen. Zugleich bitten sie um Solidarität mit benachteiligten Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika. In der Pfarre St. Michael ob Bleiburg ist seit zehn Jahren auch eine Gruppe erwachsener Männer unterwegs. „Wir sind einen Tag lang als Sternsinger verkleidet für die edle Sache im Einsatz“, sagt der Sänger Stanko Sadjak (64) aus Traundorf. Der vierstimmige Gesang komme sehr gut an. „Alte und kranke Menschen sind uns besonders dankbar.“ Emotional sind die Besuche kranker Menschen für alle eine große Belastung. „Wir haben oft Tränen in den Augen“, erzählt der Tenor. Dass sie vor verschlossenen Türen stehen, kommt sehr selten vor. „Die Gastfreundschaft ist groß“, meint Sadjak, der mit seinen Kollegen Albert Krajger, Franz Opetnik und Martin Kušej am 4. Jänner am Vormittag von Haus zu Haus ziehen wird.

Anfang lag in Kärnten Die Sternsingeraktion wurde durch den Salesianerpater Janez Rovan (1911-1988) in der Pfarre Schwabegg/Žvabek im Jahr 1946 ins Leben gerufen. 1954 wurde die Idee von der österreichischen Jungschar übernommen. Die Spenden kommen in 19 Ländern zum Einsatz. Rund 500 Hilfsprojekte können pro Jahr finanziert werden. In rund 3000 österreichischen Pfarren sind 85.000 Sternsinger unterwegs, nahezu 500.000 Sternsinger sind es in ganz Europa. Geschätzte 420.000 Kilometer legen die Sternsinger zurück und umrunden damit zehn Mal die Erde. Vier Millionen Kinder und Jugendliche haben in Österreich seit 1954 beim Sternsingen die ersten Erfahrungen mit ehrenamtlichem Engagement gesammelt. Seit 1954 konnten sie über 450 Millionen Euro ersingen.

Erste Dreikönigsaktion in Schwabegg/(Z)vabek aus dem Jahr 1946 mit Kaplan Janez Rovan (hinten) und Jakob Lutnik Foto © KK/KPD Drava

Im Vorfeld der Dreikönigsaktion hat das Männerquartett vor zehn Jahren drei Lieder, die noch heute gesungen werden, einstudiert. Dabei handelt es sich um das traditionelle slowenische Neujahrslied „Mi želimo vsem skupaj eno pesem zapet“, das vonarrangiert wurde. Vonstammt das Arrangement für das Lied „Wir kommen daher aus dem Morgenland“ sowie für das slowenische Volkslied „Jaz vem za eno štalico“. Die Lieder wurden auf einer „privaten CD“ dokumentiert, die die „Könige“ bei ihren Besuchen verteilen. Zur Aktion animiert wurden die Sänger von der Leiterin der Sternsingeraktion in der Pfarre St. Michael,Sadjak ist mit dem Sternsingen seit seiner Kindheit verbunden. „Die Kirche war in meiner Kindheit meine zweite Heimat, weil mein Vater der Organist war“, erzählt er. Mit acht Jahren war er als Sternsinger drei Tage lang zu Fuß unterwegs. „Teilweise mussten wir kilometerweit durch den Tiefschnee gehen, was sehr mühsam war“, erinnert er sich an die 1960-er Jahre. Ihre Enttäuschung sei groß gewesen, wenn man ihnen nach dem langen Marsch den Zutritt verwehrt habe. „Damals war dies leider oft der Fall.“Von den 337 Pfarren Kärntens sind 75 zweisprachig. Die Dreikönigsaktion wird in den zweisprachigen Pfarren von der „Katoliška otroška mladina“ betreut.