Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Entsorgungsunternehmen Gojer nimmt alte Christbäume und spendet zwei Euro für den guten Zweck © Privat

Ein Christbaum gehört zum Weihnachtsfest in der Region einfach dazu. Vielerorts hat der schön geschmückte Baum zwar meist schon am Dreikönigstag ausgedient, grundsätzlich kann er aber bis Mariä Lichtmess am 2. Februar stehen gelassen werden. Doch wohin mit dem Bäumchen, wenn man keine Verwendung dafür hat?