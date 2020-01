Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die angehenden Maturanten sind schon fleißig am Dekorieren © Schule

Am Samstag, den 4. Jänner machen die angehenden Maturanten des Alpen-Adria-Gymnasiums die Nacht zum Tag. Unter dem Motto „Light up the Night – It’s Time to Shine“ laden sie zum Ball in die Neue Burg in Völkermarkt. "Durch Kerzenschein und LED-Lichter tauchen nicht nur die strahlenden Absolventinnen und Absolventen, sondern ebenso die Gäste in ein traumhaftes Lichtermeer ein. Die funkelnde Dekoration, die einzigartige Auswahl an speziell für diesen Abend ausgewählten Getränken, die bezaubernde Polonaise und die spektakuläre Mitternachtseinlage mit Lichteffekten werden ein Funkeln in die Augen der Besucher zaubern", so Elvira Steindorfer, die als Lehrerin den Schülern bei der Organisation hilft.