Am kommenden Sonntag findet in der Eishalle Völkermarkt die nächste Eisdisco statt. Der Eintritt ist dabei frei.

Bei der Eisdisco ist der Eintritt für alle Eisläufer frei © Erich Varh

Auch im neuen Jahr glühen in der Bezirkshauptstadt Völkermarkt die Kufen wieder. In der Eishalle Völkermarkt findet am kommenden Sonntag, den 5. Jänner, in der Zeit von 18 bis 22 Uhr wieder eine Eisdisco statt. Der Eintritt ist für die Eisläufer während dieser Veranstaltung frei.