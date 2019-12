Facebook

51 Feuerwehrleute waren im Einsatz © FF Gallizien

Montagfrüh heulten in Gallizien die Sirenen. Ersten Informationen zufolge ist in einem Wohnhaus in der Ortschaft Pölzling ein Brand in einer Zwischendecke ausgebrochen. Alarmiert wurden die Feuerwehren Gallizien, Abtei, Stein im Jauntal und Grafenstein. 51 Feuerwehrleute rückten aus. Auch das Rote Kreuz und die Polizei waren im Einsatz. Das Feuer konnte mittlerweile gelöscht werden.