Zusammenhalt – In diesem Jahr halfen 90 Freiwillige bei der Aufforstung nach den Sturmschäden in Bad Eisenkappel © Privat

Das Jahr 2019 war das Jahr, in dem viele Völkermarkter für Schlagzeilen sorgten: Der Sittersdorfer Josef Marketz wird der neue Bischof in Kärnten, der gebürtige Rudener Martin Kušej nimmt die Arbeit als Burgtheater-Direktor auf, die Sittersdorferin Angelika Mlinar ist die neue Köhäsionsministerin in Slowenien und mit Peter Wedenig steht ein Völkermarkter an der Spitze des Arbeitsmarktservices in Kärnten.