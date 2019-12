Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Planung für schnelleres Netz geht in die zweite Phase © KLZ/Steinthaler

Schnelles Internet in ländlichen Regionen ist heute so wichtig wie eine funktionierende Stromversorgung. Nach dem 2018 erstellten Breitband-Masterplan in der knapp 200 Quadratkilometer großen Gemeinde Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela, wurden die Dimensionen eines flächendeckenden Netzausbaus erstmals ersichtlich. Nach einer Grobschätzung der Breitbandinitiative Kärnten GmbH (BIK) belaufen sich die Kosten für eine flächendeckende Versorgung der bewohnten Täler auf rund 17 Millionen Euro, wovon drei Viertel auf die Grabungsarbeiten entfallen. Nun sind bei der jüngsten Gemeinderatssitzung für die zweite Phase der Planung 6000 Euro Gemeindebeteiligung einstimmig beschlossen worden. Damit eine vertiefende Berechnung des anberaumten Netzausbaus erfolgen kann. Erst danach sollen von der BIK sowie der Gemeinde neben den zentralen auch die geografisch weitläufigen Ausbaubereiche festgelegt werden. Letztlich wird es vom Interesse der Endkunden abhängen, die in der Vermarktungsphase laut BIK bei einer Anschlussgebühr von 300 Euro auch die Kosten für die Grabungsarbeiten am Eigengrund selbst zu tragen haben. Das Material für die Leitungen soll jedoch beigestellt werden.