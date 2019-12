Packer Straße Beifahrerin aus Pkw geschleudert: Schwer verletzt

Am Christtag kollidierten bei der Kreuzung mit einer Gemeindestraße zwei Fahrzeuge. Eine 22-jährige Frau aus Griffen wurde mit dem Rettungshubschrauber C 11 ins Klinikum geflogen. Der Fahrer wurde unbestimmten Grades verletzt. Die Lenkerin des zweiten Fahrzeuges blieb unverletzt.

Die Aufräumarbeiten waren um ca. 19.30 Uhr beendet © FF Völkermarkt

Der Unfall ereignete sich am Christtag kurz vor 18 Uhr. Eine 55-jährige Völkermarkterin war mit ihrem Fahrzeug auf der Packer Straße (B 70) von Griffen kommend in Richtung Völkermarkt unterwegs. In Völkermarkt bog sie nach links in die Wildstraße - eine Gemeindestraße - ab. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw.