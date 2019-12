SPÖ, ÖVP und Grüne stimmten in der jüngsten Völkermarkter Gemeinderatssitzung einer Petition der FPÖ mit dem Titel "Stopp dem Lkw-Durchzugsverkehr in Völkermarkt“ zu.

Der Dringlichkeitsantrag der FPÖ zum Thema Lkw-Durchzugsverkehr wurde im Völkermarkter Gemeinderat einstimmig angenommen © Hubert Budai

Am Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung in Völkermarkt brachte die FPÖ einen Dringlichkeitsantrag mit dem Betreff „Stopp dem Lkw-Durchzugsverkehr in Völkermarkt“ ein. „Die Kärntner Landesregierung möge bei den zuständigen Stellen auf Landes- und Bundesebene dafür Sorge tragen, dass durch geeignete Maßnahmen (zum Beispiel Fahrverbote, Mautbefreiungen) die Anrainer an der Packer Straße (B 70) vom ständig steigenden Schwerverkehr – vorwiegend Mautflüchtlinge – befreit werden“, heißt es in der an Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) gerichteten Petition.