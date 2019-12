Sebastian Preinig (17) aus Grabelsdorf am Klopeiner See hat sich beim Kärntner Bau-Lehrlings-Casting durchgesetzt. Er besucht die LFS Goldbrunnhof.

Sebastian Preinig (Mitte hinten) © KK/Walter FRITZ

Er ist 17 Jahre alt, wohnt in Grabelsdorf am Klopeiner See und ist leidenschaftlicher Handwerker: Sebastian Preinig hat sich beim Kärntner Bau-Lehrlings-Casting 2019 gegen 67 Teilnehmer durchgesetzt. „Am meisten Spaß hat das Aufmauern gemacht. Mein Opa war Maurer, es liegt also vielleicht ein bisschen in den Genen“, freut sich der Schüler der LFS Goldbrunnhof.