Bleiburger Gemeinderat verlieh Johann Kresnik und Karlheinz Miklin posthum die Ehrenbürgerschaft. In Straßen werden nächstes Jahr eine halbe Million Euro investiert.

Saxofonist Karlheinz Miklin (links) und Choreograf Johann Kresnik apa © APA

Einen vorbildhaften Akt setzten die Gemeinderäte der Stadtgemeinde Bleiburg/Pliberk in ihrer jüngsten Gemeinderatssitzung: Geschlossen spendeten sie das Sitzungsgeld zugunsten der Aktion „Kärntner in Not“. Sie wollen damit den Opfern der letzten Unwetterkatastrophe in Kärnten helfen.