Griffen, Bad Eisenkappel Projekte geben Langzeitarbeitslosen Beschäftigung

Durch Initiativen am Schlossberg Griffen und in Bad Eisenkappel erhielten zehn Langzeit-arbeitslose monatelang eine Beschäftigung.

Am letzten Arbeitstag in Griffen trafen sich die Projektbeteiligten © Privat

Wer langzeitarbeitslos ist, hat seit mehr als sechs Monaten keine Arbeit. Je länger man arbeitslos ist, desto schwieriger fällt der Wiedereinstieg in den Beruf. Derzeit sind 426 Personen im Bezirk Völkermarkt als langzeitarbeitslos gemeldet. Im Kärntenvergleich liegen wir hinter Klagenfurt, Villach und Spittal an der Drau an vierter Stelle. „Von der Langzeitarbeitslosigkeit am häufigsten betroffen sind in Völkermarkt ältere Personen, schlecht ausgebildete Menschen, die beispielsweise nur einen Pflichtschulabschluss haben oder einen Lehrabschluss, der nicht zielführend ist, sowie Personen mit gesundheitlichen Problemen“, weiß Johann Erwin Miklau, stellvertretender Leiter des AMS in Völkermarkt.