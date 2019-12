In der Nacht von 12. auf 13. Dezember hatten Diebe ein Motorrad im Wert von mehreren tausend Euro aus einer Tiefgarage in Völkermarkt gestohlen. Jetzt konnte die Kärntner Polizei die mutmaßlichen Täter ausforschen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Völkermarkter Polizei konnte zwei mutmaßliche Motorraddiebe ausforschen (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Weichselbraun

Durch umfangreiche Ermittlungen ist es Beamten der Polizeiinspektion Völkermarkt am Dienstag gelungen, einen Diebstahl aufzuklären. In der Nacht von 12. auf 13. Dezember hatten vorerst Unbekannte aus der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in Völkermarkt ein Motorrad der Marke KTM gestohlen. Die Besitzerin, eine 45-jährige Frau aus Völkermarkt, erlitt dadurch einen Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.