Der Verladebahnhof Kühnsdorf soll erhalten bleiben © Hubert Budai

„Jetzt kommen wir vom Reden ins Tun“, sagt Philipp Liesnig, der Geschäftsführer des Logistikcenter IGP Jauntal. Im Sommer hat sich das Land dazu bekannt, sich an jener Besitzgesellschaft zu beteiligen, die den Verladebahnhof Kühnsdorf kaufen wird. In der Regierungssitzung am Dienstag wurde nun offiziell die Kaufoption beschlossen. Bis 2023 wird der Bahnhof bekanntlich durch die ÖBB betrieben. Mit Betriebsbeginn der Koralmbahn hätten die ÖBB den Verladebahnhof schließen wollen, worauf die Kärntner Wirtschaft und die betroffenen Gemeinden in der Region mit Protest reagierten. Nach jahrelangen Verhandlungen ist es gelungen, dass der Verladebahnhof mit 2023 in eine Besitzgesellschaft übergeht.