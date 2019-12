Facebook

Rund zwei Millionen Euro fließen in den Neubau des Rüsthauses in Feistritz ob Bleiburg © Feuerwehr Feistritz ob Bleiburg/Facebook

Vor wenigen Tagen postete die Feuerwehr Feistritz ob Bleiburg im sozialen Netzwerk „Facebook“ spektakuläre Bilder vom Baufortschritt des Neubaues des Rüsthauses. „Seit heute wird an unserem Schlauchturm ‚gebastelt’, der vor allem als Übungsturm für Rettung aus Höhen und Tiefen dienen wird“, freuen sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Feistritz ob Bleiburg mit Kommandant Sebastian Smriecnik. Der Spatenstich für die Errichtung des neuen Rüsthauses auf einem Grundstück in Mittelfeistritz, das die Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg/Bistrica pri Pliberku von einem Landwirt erworben hat, wurde bereits im Mai durchgeführt. Die Fertigstellung des Projektes, in das nach Plänen des Architekten Reinhold Wetschko rund zwei Millionen Euro investiert werden, wäre ursprünglich für Herbst geplant gewesen.