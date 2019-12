Ab sofort kann man am Fuße der Petzen wieder täglich Langlaufen. In dieser Saison gibt es erstmals drei Nachtläufe.

© Langlaufarena

In der Langlaufarena Pirkdorf hat die Wintersaison begonnen. Die Arena am Fuße der Petzen hat täglich zwischen 9 und 17 Uhr geöffnet. Zusätzlich findet am Dienstag, Donnerstag und heuer erstmals auch am Freitag ein Nachtlauf statt. Zwischen 17 und 20 Uhr sind die Loipen beleuchtet. „Die Loipen sind bestens vorbereitet und präpariert sowie in beiden Laufstilen gespurt“, sagt Vereinsobmann Josef Skuk.