Wolfsberg. Gerhard Plesnik vor dem Fachmarktzentrum in Wolfsberg, seit 7. Dezember. Michael Haberl vor dem Billa Süd in Wolfsberg, seit 11. Dezember und vor dem Einkaufszentrum in Burgstall in St. Andrä, seit 13. Dezember.

Völkermarkt. Franz Josef Smrtnik, Zadruga-Markt Bad Eisenkappel, seit 13. Dezember. Ignaz Taschek vor dem Eurospar Koschatstraße in Bleiburg, ab 15. Dezember und in der Kultur ab Hof in Abriach 9 in der Gemeinde Gallizien, seit 1. Dezember. Josef Rotter in der Kultur ab Hof in Abriach 37 in Gallizien, seit 14. Dezember. Michael Haberl vor dem Billa in Völkermarkt, seit 12. Dezember.

Gutschein. Mit der Gutscheinkarte, die der Kleinen Zeitung beiliegt, sparen Sie fünf Euro auf Ihren Kärntner Christbaum. Gültig auf Christbäume aller Qualitäten und jeder Größe. Der Gutschein ist ab Verkaufsstart der einzelnen Betriebe bis 24. Dezember gültig. Wer keinen Gutschein erhalten hat, kann einen im Büro der Kleinen Zeitung, am Weiher 11/2 in Wolfsberg abholen. Keine Barablöse. Pro Vorteilsclub-Mitglied ist nur ein Gutschein einlösbar. www.kleinezeitung.at/vorteilsclub.