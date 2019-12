Die Café-Konditorei am Kirchplatz in Bleiburg ist nur mehr bis zur Abschiedsparty am 29. Dezember geöffnet. Die Familie sucht einen Pächter.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erich Mikic (62) geht in Pension. Er sucht einen Pächter © Rosina Katz-Logar

40 Jahre lang führte Erich Mikic am Kirchplatz in Bleiburg eine Café-Konditorei. Nun wird sie geschlossen. „Die Arbeit hat mir immer große Freude bereitet. Jetzt wird es aber Zeit, in Pension zu gehen. Meine Töchter haben beruflich andere Entscheidungen getroffen, daher schließen wir“, sagt Erich Mikic (62), dem der Kontakt zu seinen Stammgästen fehlen wird. In all den Jahren wurde Mikic von seiner Ehefrau Maria (58) unterstützt. Aber auch seine 86-jährige Mutter sei eine große Stütze gewesen.