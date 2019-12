Maturaprojekt-Team der Praxis-HAK organisiert Feste. Am Klopeiner See soll am 14. und 21. Dezember ein Wintermärchen wahr werden. Es gibt ein breites Angebot für große und kleine Besucher.

Selina Janesch, Sofie Haslacher, Johanna Huber, Anja Konatschnig und Johanna Krainz bilden das Projekt-Team © KK/Privat

Ein Maturaprojekt-Team der Praxis-HAK Völkermarkt organisiert den Weihnachtszauber am Klopeiner See, der heuer am 14. und 21. Dezember jeweils ab 16 Uhr zum ersten Mal stattfindet und künftig zu einem Fixpunkt in der Adventzeit werden soll. Das See- und Genusshotel Silvia verzaubert mit feinster Kulinarik, der Keksback-Werkstatt und einem Geschichtenerzähler große und kleine Besucher. Im Zentrum werden Gulasch, Würstel, Weihnachtsgebäck und warme Getränke für das leibliche Wohlergehen sorgen. Vor dem Restaurant Reichmann bieten viele Aussteller ihre einzigartigen Produkte zum Verkauf an, so auch Junior-Unternehmer der HAK. Es gibt Programme für Kinder wie Fotoshootings mit Ente Elsa, Reiny-Fuchs oder Bär Petzi. Am 14. Dezember unterhalten ab 18 Uhr die Gruppe „SDP Serce“ und Katharina Stückler, am 21. Dezember die Jugendband Volxpower und Brigitte Komposch.