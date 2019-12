In der Nacht auf Freitag wurde ein Motorrad aus einer Tiefgarage eines Mehrparteienwohnhauses in Völkermarkt gestohlen. Mehrere Tausend Euro Schaden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Eine schlimme Überraschung erlebte Freitagfrüh eine 45-jährige Völkermarkterin. Ihr Motorrad der Marke KTM wurde aus der Tiefgarage ihres Mehrparteienhauses in der Gemeinde Völkermarkt gestohlen. Das Motorrad war versperrt und wurde für die Winterpause in der Tiefgarage abgestellt. Unbekannte Täter müssen es in der Nacht vom 12. bis zum 13. Dezember entwendet haben, denn am Donnerstag hat es die Besitzerin noch gesehen.