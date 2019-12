In der Bezirksstadt Völkermarkt können am Mittwoch beim Kärntner Hilfswerk im Haus der Generationen Christbäume gegen eine Spende erworben werden.

Landesrat Martin Gruber mit Präsidentin Elisabeth Scheucher-Pichler © Veranstalter

Mit der Christbaum-Aktion des Kärntner Hilfswerks, die Landesrat Martin Gruber mit 15.000 Euro aus dem Agrarreferat des Landes sponsert, werden soziale Projekte unterstützt. Mit dem Geld wurden 600 Christbäume bei Kärntner Christbaumbauern gekauft. Diese werden gegen eine Spende von zehn Euro pro Baum über das Hilfswerk in den Bezirksstellen ausgegeben. In Völkermarkt besteht am Mittwoch, 11. Dezember, im Haus der Generationen von 9 bis 12 Uhr die Möglichkeit zum Christbaumkauf. Der Reinerlös kommt notleidenden Kärntnern zugute.