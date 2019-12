Facebook

Zu gefährlichen Szenen kam es am Montag gegen 17 Uhr auf der Südautobahn. © KLZ/Eder

Zu gefährlichen Szenen kam es am Montag gegen 17 Uhr auf der Südautobahn: Ein 42-jähriger Mann lenkte seinen PKW in Fahrtrichtung Wien und musste auf Höhe der Ausfahrt des Kreuzergegend-Tunnels (Völkermarkt) verkehrsbedingt abbremsen. Die nachfolgende Lenkerin, eine 24-Jährige, konnte ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr dem PKW auf. Diesem Auto fuhren dann noch zwei weitere Autos auf.

Alle Fahrzeuge kamen bei der Tunnelausfahrt auf der Überholspur zum Stillstand. Die Lenker blieben wie durch ein Wunder unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.