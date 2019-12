In der Galerie Vorspann in Bad Eisenkappel ging die diesjährige Weihnachtsausstellung über die Bühne. 72 Künstler aus dem Alpen-Adria-Raum präsentierten ihre Werke.

Die Künstler bei der Vernissage in der Galerie Vorspann © Haderlap

72 Künstler aus dem Alpen-Adria Raum präsentieren im 16. Bestandsjahr des Betreibervereines „Kino Kreativ“ ihre Werke in der Weihnachtsausstellung „46° 29’ 11“ N, 14° 35’ 46“ O – Südpol 14.0“ in der Galerie Vorspann /Galerija Vprega in Bad Eisenkappel.