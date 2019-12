Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

LRH empfiehlt Globasnitz ein Alt- und Problemstoffsammelzentrum – ähnlich wie jenes in Kohldorf © Sandra Zarfl

Aufgrund einer Änderung der Landesverfassung im Vorjahr fallen nun auch 125 Gemeinden mit unter 10.000 Einwohnern in die Prüfkompetenz des Kärntner Landesrechnungshofes (LRH). Für seine erste Prüfung nahm das Team des Landesrechnungshofes rund um Direktor Günther Bauer die Abfallentsorgung von zwölf Gemeinden – je zwei aus jedem der sechs verschiedenen Abfallwirtschaftsverbände im Land – unter die Lupe. Mit der Gemeinde Globasnitz/Globasnica und der Marktgemeinde Eberndorf/Dobrla vas rückten auch zwei Kommunen aus dem Bezirk Völkermarkt in den Fokus der Prüfer. Seit wenigen Tagen liegt das Ergebnis vor: „Wir zeigen auf, was die Gemeinden verbessern können, aber auch, was gut funktioniert, damit die Gemeinden voneinander lernen können“, sagt LRH-Direktor Günther Bauer. Insgesamt hat der Landesrechnungshof in seinem Bericht 71 Empfehlungen ausgesprochen – elf davon an alle Gemeinden, die anderen jeweils an eine oder mehrere Gemeinden.