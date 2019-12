Spurensuche in Sittersdorf: Josef Marketz wuchs auf einem Bauernhof in der zweisprachigen Gemeinde Sittersdorf in Südkärnten auf. Ein Lokalaugenschein.

Lokalaugenschein Kristendorf Sittersdorf Bischof Joseg Marketz Dezember 2019 © Markus Traussnig

"Wir sind Bischof“, frohlockt der Sittersdorfer Bürgermeister Jakob Strauß wenige Tage nach der Ernennung von Caritasdirektor Josef Marketz (64) zum 66. Bischof der Diözese Gurk-Klagenfurt. Der Geistliche wuchs zweisprachig in einer Bauernfamilie in Kristendorf in der Gemeinde Sittersdorf/Žitara vas im Bezirk Völkermarkt auf. „Die Ortschaft besteht aus rund zehn Häusern und knapp 50 Einwohnern“, sagt Strauß, der Marketz seit seiner Primiz als einen „offenen, zuverlässigen und ehrlichen Menschen“ kennt. Der SPÖ-Politiker zog in den frühen 1980er-Jahren nach Tichoja, von seinem Grundstück aus blickt er auf die Pfarrkirche St. Philippen ob Sonnegg. „Dass ein derart hoher kirchlicher Würdenträger aus unserer Mitte bestellt wird, ist eine große Auszeichnung für ganz Sittersdorf.“