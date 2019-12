In St. Nikolai formiert sich Bürgerinitiative für verkehrsberuhigende Maßnahmen entlang der Lavamünder Straße B 80. Neben Lärm ist die Verkehrssicherheit ein großes Thema.

Rund 420 Lkw pro Tag frequentieren im Bereich Eis- Ruden die B 80 © Hubert Budai

Die Bewohner der Orte Dobrowa, St. Nikolai, Untermitterdorf, St. Radegund, Eis und Wunderstätten in der Gemeinde Ruden leiden unter dem stetig zunehmenden Schwerverkehr auf der Lavamünder Bundesstraße B 80. Hier verkehren wochentags von den frühen Morgenstunden bis in die Nacht rund 420 Lkw, Sattelzüge und ähnliche Fahrzeuge zwischen dem Autobahnanschluss der A 2 in Griffen und Lavamünd zur Grenze nach Slowenien.