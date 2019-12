Das Gemeindeamt in Bleiburg zieren nun zweisprachige Infotafeln, in deutscher und slowenischer Sprache.

Zweisprachige Ortstafeln zieren das Gemeindeamt Bleiburg © Rosina Katz-Logar

Das Amtsgebäude von Bleiburg/Pliberk ist ab sofort zweisprachig – in deutscher und slowenischer Sprache – beschriftet. Zweisprachig angeführt sind auch die Amtsstunden, die Partnergemeinden Lovran in Kroatien, Goriška Brda in Slowenien und Codroipo in Italien. „Für die zweisprachige Tafel gibt es einen einstimmigen Beschluss des Stadtgemeinderates“, sagt Bürgermeister Stefan Visotschnig.