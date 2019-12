Kleine Zeitung +

Nachruf Tiefe Trauer um Greenkeeper Johann Lach

Einer der „Pioniere“ des Golfparks, Johann Lach vulgo Podorn aus Grabelsdorf, ist im 72. Lebensjahr verstorben. Die Verabschiedung findet am Samstag, 7. Dezember, in St. Kanzian am Klopeiner See statt.