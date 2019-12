Seit Montag betreibt der Friseurmeister Hakki Orhan aus Wolfsberg „Hairstyle for Men’s“ in Völkermarkt. Das neue Friseurgeschäft befindet sich auf dem Hauptplatz 25.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neuer Friseur für Männer in Völkermarkt: Hakki Orhan aus Wolfsberg (rechts) © Privat

Seit drei Jahren betreibt der gebürtige Türke Hakki Orhan seinen Friseursalon „Hairstyle for Men's“ in Wolfsberg. Nun hat der im Lavanttal lebende Friseurmeister mit über 20 Jahren Berufserfahrung eine weitere Filiale in Völkermarkt eröffnet.