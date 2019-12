Die fünf Musiker aus Bleiburg waren bei einem großem Chorwettbewerb in Dravograd erfolgreich.

Martin Kušej, Samo Müller, Manfred Krainz, Branko Hudl und Marko Kumer (von links) © Rosina Katz-Logar

"Wir freuen uns über die Auszeichnungen, die unseren musikalischen Weg bestätigen“, sagt Martin Kušej, der organisatorische Leiter des Kvintet Donet aus Bleiburg, das bei einem Chorwettbewerb in Dravograd mit zwei Goldmedaillen und zwei Anerkennungspreisen des öffentlichen Fonds der Republik Slowenien ausgezeichnet wurde. „Wir wollten wissen, wo wir stehen und was wir im Vergleich mit anderen Chören können.“ Nachdem das Quintett im Jahre 2012 vom ORF zum „Chor des Jahres“ gekürt worden war, hatten die Sänger mit viel Motivation an der Qualität ihrer Auftritte gearbeitet.