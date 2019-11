Beim Nikolomarkt am Sonntag und Montag grassiert in Völkermarkt wieder das Marktfieber. Erstmals findet heuer auch ein Nikolozirkus statt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Nikolomarkt in Völkermarkt hat längst den Charakter eines Volksfestes erhalten © Helmuth Weichselbraun

Der bärtige Mann in seinen roten Kleidern mit dem Bischofsstab lässt alle Jahre rund um den Nikolaustag Kinderherzen höher schlagen. In der Bezirksstadt Völkermarkt gibt es sogar einen eigenen Nikolomarkt, dessen lange Tradition bis in das 15. Jahrhundert zurückreicht. Heuer wird Völkermarkt am Sonntag und Montag wieder zwei Tage lang zur Marktstadt.