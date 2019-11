Facebook

In der Vorwoche ging die neue Weihnachtsbeleuchtung in Betrieb © KK

Seit der Vorwoche erstrahlt am Rathaus, der Neuen Burg und am Stadtturm in der Bezirksstadt Völkermarkt eine neue Weihnachtsbeleuchtung.