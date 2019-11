Facebook

Valentin Blaschitz, der Ausgzeichnete Dietmar Schäfermeier, Markus Lakounigg und Alexander Luschnig (von links) © KK

Eine hohe Auszeichnung regnete es für den langjährigen Obmann und nunmehrigen Ehrenobmann des Sportklubs (SK) Askö Greuth: Bürgermeister Valentin Blaschitz verlieh Dietmar Schäfermeier bei der Jahreshauptversammlung in Begleitung von Sportreferent Vizebürgermeister Markus Lakounigg das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Völkermarkt. "Dietmar Schäfermeier hat den SK Askö Greuth in seiner Entwicklung von Anfang an wesentlich mitgeprägt, über 30 Jahre lang als Obmann und schon davor in anderen Funktionen. Es ist mit sein Verdienst, dass der Sportverein sich bei Jung und Alt sehr großer Beliebtheit erfreut. Dafür sage ich im Namen der Stadtgemeinde Völkermarkt herzlich Dank", so Blaschitz.