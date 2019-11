Kleine, „zersplitterte“ Gründe wurden in Globasnitz zu großen zusammengefasst. Verfahren nach fünf Jahren abgeschlossen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Grundbesitzer, Politiker und Vertreter der Agrarbehörde bei der Feier © Rosina Katz-Logar

In der Gemeinde Globasnitz/Globasnica konnte ein großes Grundzusammenlegungsverfahren nach fünf Jahren nun rechtlich und finanziell abgeschlossen werden. Dabei ging es darum, den Grundbesitzern anstatt „zersplitterten“ Gründen in St. Stefan-Nord hofnahe und – soweit möglich – zusammenliegende Flächen anzubieten. Am Freitag wurden die 137 Grundbesitzer zu einer Abschlussfeier geladen.