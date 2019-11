Reh ausgewichen Mann kam mit Lkw von Fahrbahn ab und fuhr in Wald

In den frühen Morgenstunden kam ein 56-jähriger Mann aus Globasnitz mit seinem Lkw von der Straße ab, weil er einem Reh ausweichen wollte.

© KLZ/Jürgen Fuchs

Ein 56-jähriger Mann aus der Gemeinde Globasnitz fuhr am Sonntagmorgen um 6 Uhr mit seinem Lkw auf der L124 Edlinger Landesstraße von Dullach kommend in Richtung Edling. Beim Versuch einem Reh auszuweichen kam er in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und blieb im angrenzenden Wald mit seinem Fahrzeug stehen.