Die Rettung brachte den verletzten Radler ins Krankenhaus © (c) FUCHS JUERGEN

In der Ortschaft Peratschitzen in der Gemeinde St. Kanzian wurde am Donnerstagnachmittag ein Radfahrer bei einem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Es war um 15.47 Uhr, als eine 22-jährige Villacherin mit ihrem Auto auf der Gemeindestraße nach links, in den Ortskern Peratschitzen, abbiegen wollte. Von dort kam ihr ein 49-Jähriger aus St. Kanzian aus seinem Fahrrad entgegen. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer zu Boden stürzte. Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung in das UKH Klagenfurt eingeliefert.